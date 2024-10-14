Harris, İsrail'i, Gazze'ye insani yardım akışını sağlamak için daha fazla adım atmaya çağırdı
ABD Başkan Yardımcısı Harris, BM Dünya Gıda Programı tarafından Gazze'nin kuzeyine gıda yardımının girmediği açıklamasına ilişkin, İsrail'i, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerinin insani yardıma erişimini kolaylaştırmak için daha fazla adım atmaya çağırdı.
Ankara
ABD Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin başkan adayı Kamala Harris, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) açıklamasına ilişkin X hesabında yaptığı paylaşımda, "BM, yaklaşık iki haftadır Gazze'nin kuzeyine gıda girmediğini bildirdi. İsrail, ihtiyaç sahiplerine yardım akışını kolaylaştırmak için acilen daha fazlasını yapmalı." ifadesine yer verdi.
Bölgedeki sivillerin korunması, gıda, su ve tıbbi hizmetlere erişimlerinin sağlanmasına yönelik ihtiyaca işaret eden Harris, uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini de vurguladı.
WFP tarafından 12 Ekim'de yayımlanan açıklamada, Gazze'nin kuzeyine açılan ana geçişlerin kapatıldığı ve 1 Ekim'den beri bölgeye hiçbir gıda yardımının girmediği bildirilmişti. Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki gıda dağıtım noktaları, mutfak ve fırınların hava saldırıları ve tahliye emirleri gibi faktörlerden dolayı kapanmak zorunda kaldığı belirtilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.