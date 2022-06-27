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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Davit Kachkachishvili   | 27.06.2022
Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı Fotoğraf: Metin Aktaş/AA

Harkiv

Harkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi.

Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

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