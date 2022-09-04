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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Harkiv’de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor

Rusya ile Ukrayna savaşında cephe hattı yakınında bulunan Harkiv şehri sakinlerine birkaç saatliğine de olsa savaşı unutturmak için sinema salonuna dönüştürülen otoparkta film gösterimi yapılıyor.

Mustafa Deveci   | 04.09.2022
Harkiv’de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor Fotoğraf: Metin Aktaş - AA

Harkiv

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırına yakın bir bölgede yer alan Harkiv, 24 Şubat’ta başlayan savaşın en derinden hissedildiği yerleşimlerin başında geliyor.

Bugünlerde özellikle geceleri sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef olan şehrin halkı, savaşa rağmen günlük yaşantısına devam ediyor.

Savaş öncesi yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip şehirde halkın yarısından fazlası evlerini terk etmiş durumda.

Şehirde kalanlar ise her şeye rağmen hayata tutunmaya çabalıyor.

Harkiv Sinema Kulübü, savaşı az da olsa unutturmak için şehirdeki bir otoparkı sinema salonuna dönüştürdü.

Hafta sonu ücretsiz birçok filmin beyaz perdeye yansıtıldığı otoparktaki sinemaya her yaştan Ukraynalı yoğun ilgi gösteriyor.

Etkinliği organize edenlerden Sergey, savaştan önce Harkiv Sinema Kulübü olarak yaz aylarında açık havada sinema günlerini düzenlediklerini belirtti.

Savaş nedeniyle bunun artık mümkün olmadığını dile getiren Sergev, “Şimdi bu mümkün değil ve tehlikesiz bir mekan olan bu otoparkta bir araya gelmeye karar verdik. Eylül boyunca haftada iki kez gösterim yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Sergey, kısa da olsa halka savaşı unutturmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, “Etkinlikle insanların en azından birkaç saatlik de olsa savaş ortamından uzaklaşmasını, savaş öncesi dönemleri hatırlamalarını, savaşı düşünmemelerini amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.

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