Harar'daki Maarif Okulu geçmişten gelen bağlarla Türkçeyi geleceğe taşıyor

Uluslararası Maarif Okulu Harar Şubesi, şehrin Osmanlı ile güçlü bağlarından beslenerek, yüzlerce öğrenciye Türkçe sevgisi aşılıyor. Anaokulundan liseye kadar toplam 641 öğrencinin eğitim aldığı okul, çocuklara yerel dillerin yanı sıra Türkçe ve İngilizce ile çok dilli eğitim imkanı sunuyor.

Okul, akademik derslerin yanında spor ve kültür alanında da öğrencilerin gelişimine katkı sağlıyor. Öğrenciler, öğretmenlerinin emekleriyle okulda aldıkları eğitim sayesinde hem akademik hem de sosyal olarak donanımlı şekilde üniversite hayatına hazırlanıyor.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Etiyopya Uluslararası Maarif Okulu Harar Şubesi Müdürü Bayram Ali Kocakafa, okulda 7 yıldır eğitim verdiklerini söyledi.

Öğrencilere Amharca, Afan Oromo, Harrarca gibi yerel diller ile Türkçe ve İngilizce eğitim verdiklerini belirten Kocakafa, "Akademik faaliyetlerin yanında kulüp faaliyetlerimiz de var. Geleneksel Türk okçuluğu, Türk yemekleri kulübü, Türkçe münazara, fotoğrafçılık, görsel sanatlar gibi alanlardaki kulüp faaliyetlerimizi de aktif şekilde uyguluyoruz." ifadelerini kullandı.

Kocakafa, öğrencilerin Harar'da, Etiyopya genelinde ya da uluslararası alanlarda yarışmalara katıldıklarını kaydederek, "Voleybolda 2 yıldır üst üste Harar'da şampiyon oluyoruz. Geleneksel sporlar yarışmalarında, okçulukta Harar'ı temsil ettik ve bayanlarda üçüncülük kazandık. Bunun yanında '6 Kıta 1 Dil' gibi yarışmalara katılıyoruz. Geçen yıl yine Türkçe münazarada ikincilik elde ettik." dedi.

Okulda Türkçeye ilgiyi anlamak için önce Harar'ın sosyal yapısını anlamak gerektiğine işaret eden Kocakafa, "Harar, Osmanlı'nın son dönemlerindeki tarihsel bağını güçlü bir şekilde devam ettirmiş. Bu durum okul iklimimize ve Türkçe eğitimine yansıyor. Doğal olarak öğrencilerimizin Türkçeye ilgisi oldukça yoğun ve dili kolaylıkla öğreniyorlar. Birçok öğrencimizle rahatlıkla Türkçe iletişim kurabiliyoruz. Bu uzak coğrafyada Türkçenin bu kadar ilgi görmesi bizi gerçekten çok mutlu ve motive ediyor." diye konuştu.