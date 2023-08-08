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Dünya

Hans Fırtınası'nın Norveç'in güneyinde aşırı şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor

Norveçli yetkililer, Kuzey Avrupa'yı etkileyen Hans Fırtınası'nın ardından ülkede beklenen "aşırı şiddetli yağışlara" yönelik vatandaşları uyardı.

Melike Pala  | 08.08.2023 - Güncelleme : 08.08.2023
Hans Fırtınası'nın Norveç'in güneyinde aşırı şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor

Ankara

Norveç Su Kaynakları ve Enerji Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yağışların "çok ciddi sonuçlara ve zararlara yol açabileceği", binalara ve altyapıya zarar verecek sel ve erozyon beklendiği bildirildi.

Ülkenin güneyinde etkili olması beklenen "aşırı şiddetli yağışlara" karşı uyarıda bulunan yetkililer, bölgede gereksiz trafikten kaçınılması gerektiğini kaydetti.

Yetkililer, ayrıca başkent Oslo'da çalışanlara işlerine "uzaktan çalışma" ile devam etme çağrısı yaparak, şiddetli yağmur, çamur kayması ve ani seller nedeniyle ülkenin güneyinde doğal afet alarmını en yüksek seviyede tuttu.

Norveç polisi, fırtına nedeniyle şimdiye kadar en az 119 kişinin tahliye edildiğini açıklayarak, yolların kapatılabileceğini ve bazı bölgelerde elektrik, telefon sinyali ve internetin belirli aralıklarla kesilebileceğini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, durumun ciddi olduğunu belirterek, bölgede şimdiye kadar meydana gelen sel ve yıkımların devam etmesinin beklendiğini söyledi.

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