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Dünya

Hamid Karzai: Afganistan'daki durum, ABD'nin Afgan halkına uyguladığı aşağılayıcı politikanın ürünüdür

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, ülkesindeki mevcut durumun, ABD'nin Afgan halkına karşı uyguladığı aşağılayıcı politikasının sonucu olduğunu belirtti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 11.03.2020
Hamid Karzai: Afganistan'daki durum, ABD'nin Afgan halkına uyguladığı aşağılayıcı politikanın ürünüdür

Kabil

Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Afganistan'daki siyasi krizi çözüme kavuşturmak istemediğini ve bu nedenle de iki gün önce ayrı ayrı yemin töreni düzenleyen Eşref Gani ile Abdullah Abdullah arasında uzlaşma sağlayamadığını ifade etti.

ABD yetkilileriyle daha önce yaptığı görüşmelerde Abdullah ile Gani arasındaki siyasi krizle ilgili kaygılarını dile getirdiğini vurgulayan Karzai, buna rağmen krizin çözüme kavuşturulamadığını kaydetti.

Karzai, ''Afganistan'daki mevcut durum, ABD'nin Afgan halkına karşı uyguladığı aşağılayıcı politikanın sonucudur." ifadesine yer verdi.

Afganistan'daki mevcut durumda halkın uyanık ve birlik içerisinde olması gerektiğini dile getiren Karzai, ülke sağlığı, istikrarı ve ulusal birliğini tehdit eden yabancı misyonlar karşında birlikte hareket edilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Karzai, tarih boyunca Afgan halkının birçok sorunun üstesinden geldiğinin ve bu krizden de gururla ve başarıyla çıkacağının altını çizdi.

Afganistan'da son cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklanan Eşref Gani ile seçimin hileli olduğunu iddia edip yarışı kendisinin önde bitirdiğini savunan Abdullah Abdullah, iki gün önce ayrı ayrı yemin töreni düzenlemiş ve cumhurbaşkanlıklarını ilan etmişti.


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