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Dünya

Hamas'tan, 'İsrail'in vergilerde kesinti' kararına karşı ortak hareket çağrısı

Hamas, İsrail'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden yıllık 150 milyon şekel (yaklaşık 43 milyon dolar) kesinti yapma kararına karşı koymak için tüm Filistinli gruplara ortak hareket etme çağrısı yaptı.

Gülşen Topçu   | 02.01.2020
Hamas'tan, 'İsrail'in vergilerde kesinti' kararına karşı ortak hareket çağrısı Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

İstanbul

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail korsanlığı" olarak tanımladığı kararın, Filistin meselesinin en önemli unsurlarından biri olan tutuklulara karşı "Siyonist" savaşının devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirtti.

Kasım açıklamada, "İsrail'in ve Savunma Bakanı Naftali Bennett'in korsanlığı ve esirlere yönelik peş peşe alınan Siyonist önlemler, bunlara karşı durmak için tüm Filistinli grupların çabalarının birleştirilmesi gereğini ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Kasım, Filistin yönetimini, Siyonist önlemlere teslim olmamaya ve alınan kararlara tepki olarak tutukluların maaşlarının ödenmesi için girişimde bulunmaya çağırdı.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 29 Aralık'ta İsrail Savunma Bakanı Bennett'in Filistin yönetimi için toplanan vergilerden, yıllık 150 milyon şekel kesinti yapılması önerisini kabul etmişti. Kabine, 17 Şubat'ta da vergilerden Filistin yönetiminin tutuklu ve şehit yakınları için ayırdığı yıllık 500 milyon şekel (yaklaşık 144 milyon dolar) tutarındaki ödeneği kesme kararı almıştı.

Bu kararın hemen ardından Filistin hükümeti, vergilerin kesintili haliyle ödenmesini kabul etmeyeceklerini açıklamış ve vergileri bu şekliyle almayı reddetmişti. Filistin yönetimi, ekonomideki kötüye gidiş nedeniyle 4 Ekim'de İsrail'in, kendisi adına topladığı vergileri tutuklu ve şehit yakınları için ayrılan kısmı keserek ödemesini kabul etmişti.

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