Dolar
34.22
Euro
37.15
Altın
2,736.06
ETH/USDT
2,528.70
BTC/USDT
68,011.00
BIST 100
8,872.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı

Hamas, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 20 gündür sürdürdüğü katliamları kınamak için dünya halklarını yarın düzenlenecek "Öfke Cuması" eylemlerine katılmaya çağırdı.

Mohamed Majed, Safiye Karabacak  | 24.10.2024 - Güncelleme : 24.10.2024
Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı Fotoğraf: Fatih Er/AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde devam eden katliama karşı tüm Arap ve İslam alemini, özgür dünya halklarını yarın gerçekleştirilecek Öfke Cuması eylemlerine geniş katılım göstermeye, sokaklara inmeye çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail'in 5 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği katliam, yıkım ve sürgüne dikkati çekilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İsrail'in gerçekleştirdiği katliamlar, yüzlerce kişinin şehit olmasına, binlerce kişinin yerinden edilmesine, evlerin, hastanelerin ve sığınma merkezlerinin yakılmasına yol açtı. İşgalciler Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki halkımızın defalarca engellediği yerinden edilme planlarını hayata geçirme çabası içinde."

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ölen FETÖ elebaşı Gülen için gelen örgüt mensupları arasında yüz gizleme çabaları dikkati çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'nin 79'uncu kuruluş yıl dönümü mesajı
Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi
MSB, düzenlenecek bazı etkinlikleri iptal etti
MİT, terör örgütü PKK/YPG’ye ait hedefleri vurmaya devam etti

Benzer haberler

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken'a Gazze'de ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi

Hamas: İsrail, Gazze'deki hastanelerde en vahşi ve çirkin soykırımı işliyor

BM: Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması uluslararası hukuka saygı duyulmadığını gösteriyor

Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı

Hamas'tan İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki katliamlarına karşı tüm dünyaya "Öfke Cuması" çağrısı
İsrail'in Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 150'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi

İsrail'in Cibaliya bölgesine düzenlediği hava saldırılarında 150'den fazla ölü ve yaralı olduğu bildirildi
İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı

İsrail devlet televizyonuna göre, Savunma Bakanı ile Genelkurmay Başkanı İran'a saldırı planını onayladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet