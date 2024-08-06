Dolar
33.56
Euro
36.66
Altın
2,413.00
ETH/USDT
2,456.40
BTC/USDT
55,019.00
BIST 100
10,074.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lübnan Hizbullahı'nın, İsrail'in kuzeyindeki Akka ve Nehariya arasında "askeri üs olduğu" ifade edilen bir noktaya düzenlediği insansız hava aracı saldırısında iki kişinin yaralandığı bildirildi. Hayfa'dan yayındayız
logo
Dünya

Hamas'tan Heniyye'nin cenaze merasimine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür

Hamas Hareketi, Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’nin İran’da suikasta uğramasının ardından ilk andan itibaren taziyelerini sunduğundan ve cenazeye büyük bir heyetle katılımından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.

Hamdi Yıldız  | 06.08.2024 - Güncelleme : 06.08.2024
Hamas'tan Heniyye'nin cenaze merasimine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür

Gazze

Hamas, internet sayfasından yaptığı yazılı açıklamada, Hareketin lideri Heniyye’nin suikasta uğraması nedeniyle taziye dileklerini sunan tüm ülke liderleri, hükümetler ve kişilere teşekkür etti.

İlk andan itibaren başsağlığı dilekleri ve cenaze törenine yoğun katılım sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Hamas, “İlk anlardan itibaren, Cumhurbaşkanı ve yetkilileri olarak başsağlığı dileyen ve cenaze törenine resmi ve halk düzeyinde en büyük katılımı sağlayan Türkiye'ye, cumhurbaşkanı, hükümet, parlamento ve halk olarak teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İran Cumhurbaşkanı ve halkının yanı sıra Katar'a da cenazenin karşılanması ve defnedilmesinden dolayı teşekkür edildi.

Hamas açıklamasında, "Şehitlerimizin kanına ve halkımızın fedakarlıklarına, toprakların özgürleştirilmesi, tam egemen ve bağımsız, başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurma yönündeki umutlarına ve özlemlerine sadık kalacağımızı beyan ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Yeni av sezonu 10 Ağustos'ta başlayacak
Kuaför ve berberler pazar günü hizmet vermek istiyor
Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı
Ladik Gölü kuraklığın etkisiyle küçülüyor

Benzer haberler

Hamas'tan Heniyye'nin cenaze merasimine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür

Hamas'tan Heniyye'nin cenaze merasimine yoğun katılım sebebiyle Türkiye'ye teşekkür

Irak'ın kuzeyinde 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Yeni av sezonu 10 Ağustos'ta başlayacak

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı

Amasra'da maden ocağındaki patlamaya ilişkin davada ara karar açıklandı
Bakan Işıkhan: (Belediyelerin SGK borcu) Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler için başvurular oldu

Bakan Işıkhan: (Belediyelerin SGK borcu) Belediyelerden yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler için başvurular oldu
İran: Heniyye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı

İran: Heniyye suikastıyla ilişkili henüz kimse gözaltına alınmadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet