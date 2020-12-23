Euro
9.31
Dolar
7.64
BIST 100
1,417.66
Altın
1,871.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Hamas, Fas ile İsrail arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi anlaşmasını kınayarak, Filistin davası için bunun bir "hayal kırıklığı" olduğunu belirtti.

Safiye Karabacak   | 23.12.2020
Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Gazze

Hamas Siyasi Büro Üyesi Musa Ebu Merzuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fas, ABD ve Siyonist oluşum arasında üçlü anlaşma imzalanmasını kesinlikle reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kınanan bu adımın Fas halkının Filistin davasını destekleyen ilkeli tutumunu yansıtmadığını belirten Ebu Merzuk, şunları kaydetti:

"Onurlu tarihi bir tutum sergilemesini umduğumuz Fas Başbakanı (Adalet ve Kalkınma Partisi lideri) Sadeddin el-Osmani'nin anlaşmayı imzalamasıyla büyük hayal kırıklığına uğradık."

Hamas yetkililerinden Sami Ebu Zuhri de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu anlaşmanın Filistin halkı ve davası açısından büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirtti.

"Osmani'nin anlaşmayı imzalamasından duyduğumuz memnuniyetsizliği ifade ediyor ve bunu Adalet ve Kalkınma Partisi için büyük bir başarısızlık olarak görüyoruz. ​​" ifadelerini kullanan Ebu Zuhri, Fas'ın konumunu ve partinin tarihini korumak için "bu hatanın düzeltilmesi" çağrısında bulundu.

Fas ile İsrail, dün akşam diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık'ta yaptığı açıklamayla İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin " mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 331 bine yaklaştı
ABD Biontech/Pfizer ile 100 milyon doz daha Kovid-19 aşısı almak için anlaşmaya vardı
İtalya'da İngiltere ile teması olmayan bir kişide Kovid-19'un daha bulaşıcı türüne rastlandı
İtalya düzensiz göçmenler dahil herkesi aşılayacak
Kovid-19'dan ölen Denizlili doktorun görev yaptığı mahallede üzüntü hakim

Benzer haberler

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Hamas'tan Fas-İsrail anlaşmasına 'hayal kırıklığı' yorumu

Filistin, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarından İsrail hükümetini sorumlu tuttu

İsrail yeniden erken seçim sarmalına girdi

Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı

Fas, ABD ve İsrail ortak üçlü iş birliği anlaşması imzaladı
ABD Kongresi'nden İsrail ile füze savunma iş birliğine 500 milyon dolarlık tahsisat

ABD Kongresi'nden İsrail ile füze savunma iş birliğine 500 milyon dolarlık tahsisat
İsrail yeniden erken seçime gidiyor

İsrail yeniden erken seçime gidiyor