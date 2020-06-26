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Dünya

Hamas'tan BM'ye 'Filistinli tutuklulara işkenceyi durdurması için İsrail'e baskı yapılması' çağrısı

Hamas, Birleşmiş Milletler'e "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik işkenceyi durdurması için Tel Aviv yönetimine baskı yapılması" çağrısında bulundu.

Ekrem Biçeroğlu,Hacer Başer   | 26.06.2020
Hamas'tan BM'ye 'Filistinli tutuklulara işkenceyi durdurması için İsrail'e baskı yapılması' çağrısı

Gazze

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu, BM İşkence Mağdurlarıyla Uluslararası Dayanışma Günü münasebetiyle yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara yönelik işkenceler nedeniyle İsrailli yöneticilerin uluslararası mahkemelerde yargılanması için diplomatik bir hamle gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kanu, İsrail'in işlediği suçların, Filistinli tutukluların direnişini kıramayacağını vurguladı.

Filistin Esirler Cemiyetinden dün yapılan açıklamada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin yüzde 95'inin tutukluluklarının ilk anından itibaren işkenceye maruz kaldığı belirtilmişti.

Filistinli tutukluların "tek kişilik hücrede tecrit edilme, sağlıksız koşullarda tutulma, sistematik baskınlar, tıbbi ihmal sonucu yavaş yavaş ölüme terk edilme" gibi uygulamalara maruz kaldığı kaydedilen açıklamada, sorgulama sürecinin işkencenin en önemli aşaması olduğu, Filistinli tutukluların ruhsal ve bedensel işkenceyle itirafa zorlandığı aktarılmıştı.

Açıklamada ayrıca, tutukluların 20 saate varan sorgulama seanslarından geçirildiği, uykusuz bırakıldığı, vücuttaki kan akışını durduran yöntemlerle bağlandığı, başlara kirli torbaların takılması, sandalyeye uzun süreli bağlama, dayak, tekme, tokat, aşağılama ve küfürlere maruz kalabildiği vurgulanmıştı.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 5 bini aşkın Filistinli tutuklu bulunuyor.

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