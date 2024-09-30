Dolar
34.18
Euro
38.29
Altın
2,655.64
ETH/USDT
2,627.10
BTC/USDT
64,250.00
BIST 100
9,699.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

Hamas, Lübnan'daki yöneticilerinden Fetih Şerif Ebu el-Emin'in, ülkenin güneyindeki El-Bass Kampı'nda bulunan evine İsrail savaş uçakları tarafından düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğünü duyurdu.

Mustafa M. M. Haboush, Ali Semerci, Mahmut Geldi  | 30.09.2024 - Güncelleme : 30.09.2024
Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

Beyrut

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden ve yurt dışındaki yönetim üyesi Ebu el-Emin'in El-Bass Kampı'ndaki evine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, saldırıda Ebu el-Emin'in yanı sıra eşi Umeyye İbrahim Abdulhamid, oğlu Emin ve kızı Vefa'nın da hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında 4 kişi yaşamını yitirdi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun dün gece Kola Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında ölen ve yaralananlara dair bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in çok katlı bir binayı hedef aldığı saldırıda 4 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Beyrut'taki bu saldırı Hizbullah'ın kalesi kabul edilen Dahiye dışında bir yere 2006'dan bu yana düzenlenen ilk saldırı oldu.

İsrail’in Lübnan’a şiddetlenen saldırılarında 1178 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül’de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, Hizbullah’ın kullandığı iletişim cihazlarının patlatıldığı 17 Eylül'den beri 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 1178 kişi öldü.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

Hizbullah ise İsrail’e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

İsrail bombardımanı nedeniyle ülke içerisinde yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye 10 binlerce kişinin göç ettiği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uşak'ta dün başlayan orman yangını kontrol altına alındı
Türkiye, yaşlı nüfus oranıyla AB ülkelerine göre daha avantajlı konumda
Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik için "altyapı yetersizliği" vurgusu
Eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 6 kişi adliyede

Benzer haberler

İran'ın geri itilişi ve yeni bölgesel düzen

İran'ın geri itilişi ve yeni bölgesel düzen

Hamas'ın Lübnan'daki yöneticilerinden Ebu el-Emin, İsrail'in hava saldırısında hayatını kaybetti

İsrail ordusu, Suriye-Lübnan arasındaki sınır kapısını vurdu

İsrail'in gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 kişi öldü

İsrail'in gün boyu Gazze'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 25 kişi öldü
Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama

Hizbullah'tan yeni genel sekreter seçildiğine ilişkin haberlere yalanlama
İsrail'in Lübnan'a pazar günü düzenlediği saldırılarda 105 kişi öldü

İsrail'in Lübnan'a pazar günü düzenlediği saldırılarda 105 kişi öldü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet