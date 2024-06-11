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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu

Hamas, ateşkes planına dair yanıtını arabuluculara ilettiğini, İsrail saldırılarının ve işgalinin sonlandırılmasına öncelik verdiğini, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu.

Mustafa Deveci  | 11.06.2024 - Güncelleme : 11.06.2024
Hamas, yapıcı müzakerelere hazır olduğunu duyurdu

Ankara


Hamas'ın, İsrail'in ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiği bildirildi

Hamas yönetiminin, ABD Başkanı Joe Biden'ın açıkladığı İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a ilettiği belirtildi.

Amerikan Axios haber sitesinde yer alan haberde, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin yanıtını Kahire ve Doha'ya gönderdiği kaydedildi.

Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevabı hakkında detay verilmedi.

Öte yandan Hamas yönetimi daha önce, Biden'ın açıkladığı ateşkes önerisine olumlu baktıklarını duyurmuştu.

Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'deki ateşkes ve esirlerle ilgili yeni bir öneride bulunduğunu duyurmuştu.

Hamas, esir takası için İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarını sonlandırmasını ve bölgedeki İsrail askerlerinin tamamın ayrılmasını şart koşuyor.

İsrail ise esir takası mutabakatına varılsa bile "Hamas'ın yok edilmesi, tüm esirlerin geri getirilmesi gibi hedeflerine ulaşıncaya kadar" Gazze'ye saldırıların devam edeceğini kaydediyor.

Biden'ın açıkladığı önerideki kalıcı ateşkes konusundaki belirsizlik nedeniyle tarafların mutabakata varıp varamayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor.

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