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Dünya

Hamas, UCM'nin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesinden memnun

Hamas, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) 1967‘den bu yana İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarında yargı yetkisinin bulunduğuna hükmetmesini memnuniyetle karşıladı.

Nour Mahd Ali Abu Aisha,Hacer Başer   | 06.02.2021
Hamas, UCM'nin Filistin'de yargı yetkisi bulunduğuna hükmetmesinden memnun

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Bu karar, adaletin sağlanması yolunda atılan önemli bir adımdır." ifadesi kullanıldı.

"Siyonist savaş suçlularının uluslararası mahkemelerde yargılanması için gerekli adımların tamamlanması" çağrısı yapılan açıklamada, UCM'nin olası baskılarla mücadele çabasının, şeffaflığını ve güvenilirliğini gösterdiği belirtildi.

UCM, 5 Şubat'ta İsrail'in Filistin topraklarında işlediği savaş suçlarıyla ilgili soruşturmada, söz konusu suçları soruşturmak için yetkili olduğuna karar vermişti.

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