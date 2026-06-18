Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını "olumlu bir tutum" olarak nitelendirdi.

Hamas, Trump'ın Gazze'de ateşkes taahhüdüne ilişkin açıklamalarını olumlu olarak değerlendirdi Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklamalarını "olumlu bir tutum" olarak nitelendirdi.

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın Fransa’da düzenlenen G7 Zirvesi'nde yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

Kasım, "Trump'ın Hamas'ın Gazze'de ateşkese bağlı kaldığı yönündeki açıklaması olumlu bir tutum. Bu bizim Gazze'de ateşkesi uygulama konusundaki ciddiyetimizi gösteriyor." ifadesini kullandı.

Trump'ta çağrıda bulunan Kasım, ateşkes ihlallerini durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını ve böylece ateşkesin geri kalan kısmının hayata geçirilmesini istedi.

Trump, 17 Haziran'da G7 Zirvesinde yaptığı konuşmada, İran'la mutabakatın, Orta Doğu'da daha kapsamlı bir "barışın" başlangıcı olmasını umduğunu ifade etmiş ve "Gazze'de yaptığımız işe bir bakın, Hamas'a bir bakın. Hamas son derece sessiz. Biz de onları silahsızlandırmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te varılan ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini neredeyse her gün hedef alıyor.

Son resmi verilere göre, ateşkesten bu yana İsrail'in saldırılarında 1007 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 165 kişi yaralandı, enkaz altından ise 784 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.