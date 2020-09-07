Euro
8.82
Dolar
7.46
BIST 100
1,086.32
Altın
1,930.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin'de ulusal birlik hükümeti kurulması çağrısında bulundu.

Hamdi Yıldız   | 07.09.2020
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı

İstanbul

Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan Filistin resmi televizyonuna konuşan Heniyye, "Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki bir ulusal birlik hükümeti, Filistin'deki bölünmüşlüğü sonlandırmaya giriş olabilecek üç görevi üstlenecek." dedi. 

Heniyye, kurulması çağrısında bulunduğu hükümetin görevlerini, Batı Şeria ve Gazze'de Filistin yönetimine ait kurumları birleştirmek, yasama, başkanlık ve Ulusal Meclis seçimlerine hazırlık yapmak ve Gazze'de ablukanın sonlandırılması ve Batı Şeria'daki işgal planlarına karşı koymak olarak ifade etti.

Bölünmenin nasıl sonlandırılacağı konusunda çalışacak olan bir komisyonun Ramallah ve Beyrut'ta Filistinli grupların liderleri arasında düzenlenen toplantılarda oluşturulduğuna işaret eden Heniyye, "Sanıyorum bu kolay bir durum (birlik hükümetinin kurulması), bu konu dile geldi, aramızda çokça anlaşmalar var." ifadelerini kullandı.

Heniyye, Filistin halkının Kudüs'ün korunması için ümmetin ön saflarında olduğunu, kentin Filistin, Arap, İslam, Hıristiyanlık ve insanlık çevresinden koparılmak istendiğini hatırlatarak "Kudüs konusu temel meseledir, istenilen şey hedeflenen plana karşı koymaktır." dedi.

Filistinlilerin geri dönüş haklarının ABD ve İsrail'in zorbalığıyla siyasi katliama maruz kaldığını belirten Heniyye, "Bazı kesimler alternatif vatan ve göç konusunu dile getiriyor." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte Hindistan'da 1016, Brezilya'da 447, Meksika'da 232 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca: Son bir ayda koronavirüse yakalanan yüz kişiden 40,1'i, 20-40 yaş aralığındaki gençler
İskenderun Belediye Başkanı Tosyalı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 71 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Hamas: İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor

Hamas: İsrail hapishanelerindeki yaygın koronavirüs varlığı uluslararası müdahaleyi gerektiriyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den ulusal birlik hükümeti çağrısı

Ürdün ve Filistin iki devletli çözüm temelinde Filistin-İsrail sorununu görüştü

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Filistin: Kudüs'e büyükelçilik açacak veya taşıyacak ülkeyle ilişkilerimizi keseceğiz

Kudüs'teki İslami kurumlar: İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor

Kudüs'teki İslami kurumlar: İsrail, Kudüs'ün statüsünü değiştirmeye çalışıyor
Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılıyor

Sırp lider Vucic'in Beyaz Saray'daki görüntüleri tartışılıyor