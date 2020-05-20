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Dünya

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den, İsrail tehlikesine karşı kapsamlı plan çağrısı

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, İsrail'in Filistin davasına ve Kudüs şehrine yönelik tehdidine karşı koymak için "kapsamlı bir plan" hazırlanması çağrısında bulundu.

Ali Semerci   | 20.05.2020
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'den, İsrail tehlikesine karşı kapsamlı plan çağrısı

Gazze

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Filistin davasına ve Kudüs şehrine yönelik tehdidine karşı koymak için "kapsamlı bir plan" hazırlanması çağrısında bulundu.

Her yıl ramazan ayının son cuma gününe denk gelen "Dünya Kudüs Günü" dolayısıyla Heniyye'nin yaptığı konuşma Hamas'ın internet sitesinde yayınlandı.

Heniyye, konuşmasında, "İslam ümmeti olarak, davamıza ve Kudüs'ümüze saldıran bu tehlikeye karşı bir strateji ve kapsamlı plana ihtiyacımız var." dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, "Bugün, özellikle yeni İsrail hükümetinin, Batı Şeria topraklarının yüzde 30 ila 40'ından fazlasını ilhak etme ve Kudüs'ü tamamen ele geçirme stratejisini benimsemesi ve Mescid-i Aksa'nın simasını değiştirmeye çalışmalarından dolayı büyük ve tehlikeli bir meydan okumayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Kudüs'ün en tehlikeli tehditleri ve aşamaları yaşadığını kaydeden Heniyye, "Biz, ABD ve İsrail'in, Filistin sorununun tasfiyesine ve özünde Kudüs'e odaklanan, Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planının uygulanmasıyla ilgili konuşmalarını takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

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