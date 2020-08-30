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Dünya

Hamas lideri Heniyye: Gazze ablukasının sona ermesi için temaslarımız sürüyor

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi'ne uyguladığı ablukanın kaldırılması için temaslarının devam ettiğini belirtti.

Safiye Karabacak   | 30.08.2020
Hamas lideri Heniyye: Gazze ablukasının sona ermesi için temaslarımız sürüyor

Gazze

Hamas lideri Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, "Gazze ablukasının sona ermesi konusunda halkın isteğini gerçekleştirmek ve özellikle yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bölgeye girmesiyle bu felaketin etkilerinden kurtulmak için temaslarımızı sürdürüyor ve bu konuda çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu konuda Mısır ile Katar'ın oynadıkları role ve "Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi" Başkanı Muhammed el-İmadi'nin ara buluculuk çabalarına güvendiğini kaydeden Heniyye, asıl sorunun işgal ve işgalcilerin Gazze halkının adil taleplerini kabul etmemesi olduğunu vurguladı.

Heniyye, "Kararımızın ve halkımızın kararının, bu haksız ablukanın tüm şekillerini sona erdirmek olduğunu son derece açık bir şekilde duyuruyoruz." açıklamasında bulundu.

Katar Gazze'yi Yeniden İmar Komitesi Başkanı İmadi, dün akşam Hamas ve İsrail'den yetkililerle iki taraf arasında bu ayın başından itibaren artan gerginliği sona erdirme konusunda ara buluculuk yapmak için görüşmeler yürütmüştü.

İsrail, son günlerde ablukayı ağırlaştırmasının yanı sıra Gazze Şeridi'nden sınır bölgelerindeki Yahudi yerleşim birimlerine yanan balonlar gönderildiği gerekçesiyle Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarını da artırdı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.


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