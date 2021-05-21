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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Pendik'te Veteriner Kontrol Enstitüsü'nde yerli aşı çalışmalarıyla ilgili ortak basın açıklamasında bulunuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Küresel Sağlık Zirvesi’ne gönderdiği video mesaj yayınlanıyor.
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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Hamas lideri Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek Kudüs'e doğru yoluna devam edecek

Hamas lideri Heniyye, "Direniş geri çekilmeyecek, bir an bile durmayacak ve Kudüs'e doğru yoluna devam edecek." ifadesini kullandı.

Said İbicioğlu   | 21.05.2021
Hamas lideri Heniyye: Direniş geri çekilmeyecek Kudüs'e doğru yoluna devam edecek

İstanbul

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