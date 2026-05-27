Hamas, Kassam Tugayları liderlerinden Muhammed Avde'nin Gazze'deki İsrail saldırısında öldüğünü duyurdu

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Kassam Tugayları komutanı Avde ve ailesinin İsrail saldırısında hayatını kaybettiği teyit edildi.

Açıklamada, "Büyük bir gurur ve şerefle, sarsılmaz bir inanç, teslimiyet, sabır ve azimle, fedakarlık ve cihat yoluna olan daimi bağlılığımızla Filistin halkı, Arap ve İslam alemiyle dünya çapındaki tüm özgürlük seven insanlara Kassam'ın büyük komutanı kahraman Muhammed Avde'nin şehadetini müjdeliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Avde'nin dün akşam Gazze kentinde bir konutu hedef alan İsrail bombardımanında eşi ve iki çocuğuyla yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, saldırı hakkında "halkımızın direnişini ve kararlılığını kırmaya yönelik umutsuz bir girişim" nitelendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Avde’den "Kassam’ın büyük lideri" olarak söz edilirken, onun "cihat ve askeri faaliyetlerin kurucu ilk neslinden" olduğu ve Aksa Tufanı dahil tüm askeri süreçlerde etkili rol oynadığı belirtildi..

Avde'nin "planlama, yönlendirme, çaba, deneyim ve kaynakların bir araya getirilmesi konusunda eşsiz bir lider olduğu" vurgulanan açıklamada, "Gazze topraklarında arife gününde en yüce arzusuna ulaştığı" kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Avde'nin "30 yıl boyunca kurucu nesle eşlik ettiği" ve "uzun yıllar İsrail işgali tarafından arandığı ve takip edildiği" bilgisine yer verildi.

Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde

20 Temmuz 1975'te Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda dünyaya gelen Avde, 1987 yılında kurulduğunda Hamas'ın askeri kanadına katıldı.

2000'li yıllarda Kassam'ın saha komutanı olarak öne çıkan Avde, füze ve bombaların geliştirilmesine katkı sağladı.

Kassam'ın üst düzey komutanları arasında yer alan Avde, İzzeddin el-Haddad'dan sonra Kassam Tugayları'nın ikinci adamı olarak tanındı.

Avde daha önce birkaç kez İsrail'in suikast girişiminden kurtuldu. İsrail'in 2008 yılında Gazze saldırılarında hedef alınan Avde, bu saldırılarda hayatta kaldı.

İsrail ordusunun, 2023 yılında Avde'nin Cibaliya'daki evini bombalaması sonucu en büyük oğlu Ömer yaşamını yitirdi.

Ebu Ömer künyesiyle bilinen Avde, evli ve 4'ü erkek 2'si kız 6 çocuk babasıydı.

İsrail ordusunun dün akşam Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'ndeki bir apartmana düzenlediği hava saldırısında 6 Filistinlinin hayatını kaybettiği, en az 20 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptıkları ortak açıklamada, ordunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda Kassam Tugayları komutanlarından Muhammed Avde'nin hedef alındığını iddia etmişti.

Saldırının Netanyahu ile Katz’ın talimatıyla gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Avde'nin Kassam Tugayları'nın yeni lideri olduğu ileri sürülmüştü.

