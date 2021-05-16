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Dünya, Filistin Saldırı Altında

Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası

Hamas Sözcüsü Zuhri, İsrail'in sivillere karşı işlediği katliamların Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası olduğunu belirtti.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 16.05.2021
Hamas: İsrail'in işlediği katliamlar Filistin direnişine karşı hayali başarı üretme çabası

Gazze

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları

İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinin El-Rimal Mahallesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği saldırı sonucu ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Saldırı sonrası bölgeye gelen arama kurtarma ekipleri, bir çocuğu sağ olarak kurtardı. ( Ashraf Amra - Anadolu Ajansı )

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, direnişçilerin zaferleri ve Filistin halkının dik duruşunun korkakça saldırılarla örtülemeyeceğini kaydetti.

Hamas Sözcüsü, "İsrail'in onlarca savaş uçağıyla sivillere karşı işlediği vahşi katliamlar, Filistin direnişiyle mücadeledeki başarısızlığını örtme ve hayali başarı üretme çabasıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail saldırılarında şu ana kadar 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

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