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Dünya

Hamas: İsrail'in ilhak planını başarısızlığa uğratmak için tüm seçenekler masada

Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in ilhak planını başarısızlığa uğratmak için tüm seçenekler masada." dedi.

Muhammed Semiz   | 19.06.2020
Hamas: İsrail'in ilhak planını başarısızlığa uğratmak için tüm seçenekler masada

Gazze

Hamas, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planıyla mücadelede tüm seçeneklerin masada olduğunu açıkladı.

Hamas'ın çağrısı üzerine İsrail'in "ilhak" planını protesto etmek için Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda çok sayıda Filistinlinin katılımıyla gösteri düzenlendi.

Gösteriye katılan Hamas yöneticilerinden İsmail Rıdvan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'yı "ilhak" planınını uygulama niyetiyle, kapsamlı bir mücadelenin kapısını açtığını söyledi.

İsrail'in "ilhak" planına karşı silahlı ve her türlü mücadeleyi içinde barındıran kapsamlı bir "intifada" çağrısı yapan Rıdvan, "ABD'nin Yüzyılın Anlaşması ve İsrail'in ilhak planını başarısızlığa uğratmak için tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

İsrail'in ilhak planına karşı ortak eylem planı

Öte yandan Hamas yöneticilerinden Muşir el-Mısri, gösteride yaptığı konuşmada, Hamas ile Filistinli grupların İsrail'in ilhak planına karşı ortak bir eylem planı hazırladığını söyledi.

Mısri, söz konusu eylem planının içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

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