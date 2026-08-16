Hamas, İsrail'in Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymadığını ve mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Hamas: İsrail, Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymuyor Hamas, İsrail'in Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve Trump'ın Gazze planına uymadığını ve mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Hamas tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki heyet, Mısır'a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Mısır Genel İstihbarat Bakanı Tümgeneral Hasan Reşad ile İstihbarat Teşkilatının merkezinde bir araya geldi. Görüşmede, işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi'ndeki siyasi ve sahadaki gelişmeler ele alındı.

Açıklamada, İsrail'in günlük ihlaller gerçekleştirdiği, Şarm El-Şeyh Anlaşması ile ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planını tanımadığı ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını reddettiği vurgulandı.

Görüşmede Hamas heyetinin Batı Şeria, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmeler hakkında da kapsamlı bilgi sunduğu aktarılan açıklamada, "İşgalin yaptığı, bölgede ve uluslararası düzeyde üzerinde durulması gereken tehlikeli ve yıkıcı bir politikadır." değerlendirmesine yer verildi.

Hamas heyetinde Hayye'nin yanı sıra Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, hareketin yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin, Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Başkanı Basim Naim ve Hamas siyasi liderliği üyesi Gazi Hamad'ın da bulunduğu kaydedildi.

Hamas: İsrail'in ihlalleri arabuluculara aktarılıyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, bugün yaptığı açıklamada, Mısır'daki temasların arabulucularla iletişim ve diplomatik çabaların sürdürülmesi kapsamında gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Kasım, görüşmelerin İsrail'in ateşkes kapsamındaki ihlallerinin arabuluculara aktarılması ve İsrail'in Barış Konseyi ile üzerinde mutabık kalınan yol haritasını uygulamasının sağlanmasını amaçladığını ifade etmişti.

Hamas kaynakları Mısır'a giden heyette Hayye'nin yanı sıra Hamas Şura Konseyi Başkanı Muhammed Derviş, yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin ile Arap ve İslam İlişkileri Ofisi Sorumlusu Basim Naim'in bulunduğunu belirtmişti.

Kushner ve Mladenov da Mısır'da

İsrail ordu radyosu da bugün ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı Jared Kushner ile Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nikolay Mladenov'un da Kahire'ye geldiğini duyurmuştu.

Haberde, Kushner ve Mladenov'un Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır istihbarat yetkilileriyle görüşeceği belirtilmişti.

Gazze'deki ateşkesin uygulanmasına ilişkin yol haritası

Hayye'nin Mısır ziyareti, Gazze'deki ateşkesin sonraki aşamalarının uygulanmasına ilişkin görüş ayrılıklarının sürdüğü bir dönemde gerçekleşti.

"Barış Konseyi", 31 Temmuz'da Gazze'deki ateşkesin sonraki aşamalarının uygulanmasına yönelik "ayrıntılı bir yol haritası" üzerinde anlaşmaya varıldığını ve Hamas'ın bunu kabul ettiğini açıklamıştı.

"ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de kapsamlı barış planının uygulanmasının tamamlanmasına yönelik yol haritası" başlığını taşıyan plan, Hamas'ın silahsızlandırılmasını ve İsrail güçlerinin kademeli ve eş zamanlı şekilde Gazze'den çekilmesini öngörüyor.

Yol haritasında ayrıca Gazze'nin yönetiminin Filistinli teknokratlardan oluşan bir komiteye devredilmesi, uluslararası istikrar gücünün konuşlandırılması, silahların uluslararası denetim altında Gazze'yi yönetmek üzere oluşturulacak ulusal komitenin sorumluluğuna bırakılması, İsrail'in aşamalı çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlatılması yer alıyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 9 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Barış Konseyi" tarafından kabul edilen ve Hamas'ın onayladığı yol haritasını reddettiklerini açıklamış, Gazze'den çekilmeden önce Hamas'ın silahsızlandırılmasını şart koşmuştu.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından Hamas, yol haritasının uygulanmasına bağlılığını yineleyerek arabuluculara, tarafların üzerinde anlaşmaya varılan hususlara uymasını sağlamaları ve ateşkes anlaşmasının uygulanmasını sekteye uğratacak ihlalleri önlemeleri çağrısında bulunmuştu.