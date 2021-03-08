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Dünya

Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların dramı son bulmalı

Hamas, İsrail hapishanelerinde çeşitli ihlallere maruz kalan Filistinli kadınların yaşadığı dramın son bulması gerektiğini belirtti.

Gülşen Topçu   | 08.03.2021
Hamas: İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadınların dramı son bulmalı

Gazze

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki 11'i anne 35 kadın tutuklunun durumuna dikkati çekti.

Ebu Zuhri, "Filistinli kadınların yaşadığı bu dramın son bulmasının ve İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği suçları durdurmasının zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Filistinli Kadınlar Birliği bugün İsrail hapishanelerindeki kadınlara destek için Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde gösteri düzenlemişti.

Filistin Esirler Cemiyeti, dün Dünya Kadınlar Günü öncesinde yayımladığı raporda, İsrail hapishanelerinde 11'i anne olmak üzere 35 Filistinli kadın tutuklu bulunduğunu bildirmişti.

Raporda, Filistinli kadınların, İsrail güçleri tarafından gözaltına alınmalarından itibaren, gözaltı ve sorgu merkezlerinden cezaevlerine nakledilene dek geçen süreçte ve sonrasında her türlü işkence ve kötü muameleye maruz bırakıldığı bilgisine yer verilmişti.

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