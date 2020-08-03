Euro
8.19
Dolar
6.98
BIST 100
1,126.90
Altın
1,970.93
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: İsrail, Gazze saldırısıyla iç siyasette dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor

Hamas, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ni bombalayarak içeride yaşadığı krizi ülke dışına taşımayı ve dikkatleri dağıtmayı hedeflediğini belirtti.

Halime Afra Aksoy   | 03.08.2020
Hamas: İsrail, Gazze saldırısıyla iç siyasette dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor Fotoğraf: Abed Rahim Khatib /AA

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki direniş güçlerine ait mevzileri hedef alması "saldırganlık ve gerginliği tırmandırma mesajı" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "İsrail kendi içinde yaşadığı krizleri, Gazze halkına taşımayı hedefliyor. İsrail ayrıca iç siyasette yaşadığı bunalım ve giderek kötüleşen siyasi şartlar nedeniyle dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor." ifadeleri kullanıldı.

Filistin direnişinin işgal güçlerinin plan ve düşüncelerinin farkında olduğuna işaret edilen açıklamada, İsrail'in kendi iç krizlerini Gazze'ye taşımasına izin verilmeyeceği vurgulandı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırısı

İsrail savaş uçakları gece yarısından sonra Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin tarım bölgesi El-Karara'ya saldırı düzenlemişti. İsrail güçleri daha sonra da Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde yer alan Filistin Halk Direniş Komitelerine ait bir askeri alanı roketle hedef almıştı.

İsrail bir süredir hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeledeki başarısızlığı nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu'nun istifasının istendiği gösterilere sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 70 bine dayandı
Prof. Dr. İlhan: İhlallere ilişkin vaka artışları yaklaşık 15 gün sonra yansıyacak
İran'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 215 kişi hayatını kaybetti
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 856 bini geçti
Pandemi tarihçisi Doç. Dr. Varlık: Tarihteki pandemiler uzun vadede kökten değişimlerin ipuçlarını verir

Benzer haberler

Hamas: İsrail, Gazze saldırısıyla iç siyasette dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor

Hamas: İsrail, Gazze saldırısıyla iç siyasette dikkatleri dağıtmayı amaçlıyor

Afganistan'da cezaevine saldırı: 13 ölü

İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Netanyahu ile koalisyon ortağı Gantz arasında tartışma

Netanyahu ile koalisyon ortağı Gantz arasında tartışma
Gazze'de geliştirilen biçerdöver hem çiftçiyi hem de cebini koruyor

Gazze'de geliştirilen biçerdöver hem çiftçiyi hem de cebini koruyor
Filistin İsrail'in Kudüs'e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı

Filistin İsrail'in Kudüs'e gayrimeşru sanayi bölgesi kurulması kararını kınadı