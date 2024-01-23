Hamas’ın Medya Sorumlusu Kilani: (İsrail’in esirler karşılığında 2 ay ateşkes teklifi iddiası) Resmi teklif ulaşmadı
Hamas’ın Medya Sorumlusu Kilani, "(İsrail’in esirler karşılığında 2 ay ateşkes teklifi iddiası) Resmi teklif ulaşmadı. Hamas daimi ateşkes istiyor. Sınırlı teklifleri reddediyor." dedi.
KUDÜS
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