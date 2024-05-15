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Dünya

Hamas: Gazze'deki soykırım ve 76 yıldır süren Nekbe, sessiz kalanların alınlarında utanç lekesidir

Hamas, Gazze Şeridi'nde yaklaşık 8 aydır devam eden soykırım ve 76 yıldır devam Nekbe'nin (Büyük Felaket), buna sessiz kalanların alnında bir "utanç lekesi" olduğunu belirtti.

Iyad Nabolsi, Hacer Çakır  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Hamas: Gazze'deki soykırım ve 76 yıldır süren Nekbe, sessiz kalanların alınlarında utanç lekesidir

Gazze

Hamas ve İslami Cihad hareketleri, Nekbe'nin 76. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Hamas'tan yapılan açıklamada, "Siyonist işgalcinin 76 yıldır devam eden saldırıları ve Gazze'de 8 aydır süren soykırım, sessiz kalanların ve yapılanları suç sayma ve durdurmak için çalışma konusunda isteksiz olanların alınlarında bir utanç lekesidir." ifadesi kullanıldı.

İslam dünyasına ve dünyanın özgür insanlarına, mümkün olan her yöntemle İsrail saldırılarını durdurmak ve Filistin halkının direnişini desteklemek için baskı yapma çağrısında bulunulan açıklamada, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki saldırılarını desteklemesi ve taraf tutmasına tepki gösterildi.

İslami Cihad Hareketinden yapılan açıklamada da, "Gazze Şeridi'nde halkımıza karşı yürütülen soykırım savaşı ve işgal altındaki Batı Şeria'da (yasa dışı) Yahudi yerleşimci saldırılarına karşı bayrağımız düşmedi, irademiz sarsılmadı. Yürüyüşümüz durmadı, durmayacak. Başta ABD olmak üzere zalim güçlerin desteklerine rağmen işgalcilere karşı iman ve azimle devam edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Filistin halkının 76 yıldır gösterdiği direnişin, topraklarına ne kadar bağlı olduğunu ve kutsal değerleri için kendini feda etmeye hazır bulunduğunu tüm dünyaya kanıtladığının altı çizildi.

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de, işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

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