Euro
7.85
Dolar
6.86
BIST 100
119,280.87
Altın
1,818.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir

Hamas, Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerinin yıkılmasında yaşanan artışı, İsrail'in "ilhak" planının pratiğe dökülmesi olarak değerlendirdi.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 20.07.2020
Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir

Gazze

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Batı Şeria'da son dönemde artan Filistinlilere ait evleri yıkım operasyonlarının, bu toprakların demografik yapısını değiştirme ve Filistin halkını göç ettirme amacı taşıdığı belirtildi. 

"Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış, ilhak planının pratiğe dökülmesidir." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in bu yıkımlarını durdurmak için kapsamlı bir ulusal planı hayat geçirmenin Filistin halkının ulusal önceliği olduğu vurgulandı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, 6 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 30 Filistinliye ait ev ve yapıların yıkılacağını bildiren tebligat yollamış, bazıları yıkılmıştı.

İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyor

İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.

Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.

Yüzde 18'lik alanı kapsayan "A bölgesi"nin idaresi ve güvenliğinin sorumluluğu Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'i kapsayan "C bölgesi"nin idaresi ve güvenliğinin sağlanmasının yükümlülüğü İsrail'e bırakılmıştı.

Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanlıurfa'da 102 ev karantinaya alındı
Fas, Libya ve Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle can kayıpları artıyor
Brezilya'da iki bakanda Kovid-19 tespit edildi
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 177'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19'a karşı trilyon dolarlık yeni teşvik paketinin görüşmeleri başladı

Benzer haberler

Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir

Hamas: Filistinlilerin evlerinin yıkılmasındaki artış ilhak planının pratiğe dökülmesidir

Fetih ve Hamas’tan İsrail’in ilhak planına karşı ortak gösteri düzenleme kararı

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı

İsrail askerlerinden Batı Şeria’da Filistinlilere müdahale

İsrail askerlerinden Batı Şeria’da Filistinlilere müdahale
Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi

Hamas harita uygulamalarından Filistin'i silen Google ve Apple'a tepki gösterdi
BM Özel Raportörü'nden İsrail'e 'Filistin halkını topluca cezalandırmaktan derhal vazgeç' çağrısı

BM Özel Raportörü'nden İsrail'e 'Filistin halkını topluca cezalandırmaktan derhal vazgeç' çağrısı