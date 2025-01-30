Hamas, esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden birini Kızılhaça teslim etti
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.
Kudüs
Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.
Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının ilk aşamasının 3'üncü turu başladı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) January 30, 2025
◼️ Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esir Kızılhaça teslim ediliyor
◼️ Hamas'ın 5 Tayland vatandaşı esiri de teslim etmesi bekleniyor
◼️ Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze… pic.twitter.com/z7hwD30pnK
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.
İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.
İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.
Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.
Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 İsrailli esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.