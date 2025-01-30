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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas, esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden birini Kızılhaça teslim etti

Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turunda, Gazze'deki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger, Cibaliya'da Uluslararası Kızılhaç ekibine teslim edildi.

Faruk Hanedar  | 30.01.2025 - Güncelleme : 30.01.2025
Hamas, esir takasının üçüncü turunda Gazze'deki İsrailli 3 esirden birini Kızılhaça teslim etti

Kudüs

Esir takasının üçüncü turunda, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılacak 3 İsrailli esirin Kızılhaça teslimi başladı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Uluslararası Kızılhaç ekipleri, ilk esirin teslimine ilişkin belgeleri imzaladı.

İsrailli esir Berger, Kızılhaç ekiplerine asker üniformasıyla teslim edilirken öncesinde platforma çıkarak Gazze sakinlerini selamladı daha sonra Kızılhaç aracına binerek bölgeden ayrıldı.

İsrail ordusu, İsrailli esiri teslim aldıklarını ve ülkeye doğru yola çıktıklarını doğruladı.

Diğer esirlerin serbest bırakılması için Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde ise hazırlıklar sürüyor.

Hamas'tan dün yapılan açıklamaya göre, 3 İsrailli esirin yanı sıra 5 Taylandlı esirin de serbest bırakılması bekleniyor.

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