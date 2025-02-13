Dolar
36.12
Euro
37.69
Altın
2,916.95
ETH/USDT
2,660.60
BTC/USDT
95,931.00
BIST 100
9,906.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Pakistan İş Forumu"na katılıyor AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin Santorini Adası ve Civarındaki Sismik Aktiviteye Yönelik Olası Risklerle ilgili açıklamada bulunuyor Almanya'nın Münih kentinde bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu 15 kişi yaralandı
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

Hamas, arabulucu ülkelerin İsrail'in anlaşmayla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu.

Aydoğan Kalabalık  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

İstanbul

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Pakistan arasında enerji dönüşümü ve madencilik alanında mutabakat zaptı imzalandı
Türk Kızılay "kan torbası" fabrikası açacak
Karla kaplı Suuçtu Şelalesi'nin çevresi dronla görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Dünya Radyo Günü'nü kutladı
Türkiye ile Pakistan arasında 24 anlaşma imzalandı

Benzer haberler

Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

Hamas esir takası anlaşmasını uygulamaya devam edeceğini duyurdu

Avrupalıların yüzde 74'ü artık İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

Gazze'deki Filistinliler, Trump'ın Gazze planına "ne pahasına olursa olsun" karşı çıkıyor

İsrail güçleri duvarına ırkçı sloganlar yazdığı Gazze'deki üniversiteyi mühimmat çöplüğüne çevirdi

İsrail güçleri duvarına ırkçı sloganlar yazdığı Gazze'deki üniversiteyi mühimmat çöplüğüne çevirdi
Bakan Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözüm üretilemeyeceğini söyledi

Bakan Uraloğlu, Gazzelilerin yurtlarından edilerek bir çözüm üretilemeyeceğini söyledi
Ürdün Kralı ABD'de: Asıl mesaj Suudi Arabistan'a mı?

Ürdün Kralı ABD'de: Asıl mesaj Suudi Arabistan'a mı?
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet