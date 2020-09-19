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Dünya

Hamas, Arap hükümetlerinden İsrail'le normalleşme konusunda halklarının sesini dinlemesini istedi

Hamas, Arap hükümetlerine "İsrail'le ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda kendi halklarının sesini dinlemeleri" çağrısında bulundu.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 19.09.2020
Hamas, Arap hükümetlerinden İsrail'le normalleşme konusunda halklarının sesini dinlemesini istedi

Gazze

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap ülkelerinde yapılan gösterilerin, halkların İsrail'le her türlü normalleşmeye karşı olduğunu gösterdiğini belirtti.

Arap hükümetlerine, İsrail'le normalleşmeye karşı olan halkının sesini dinleme çağrısında bulunan Kasım, halkların İsrail'le normalleşme anlaşmaları imzalamanın tehlikelerini idrak ettiğini söyledi.

Kasım, "Bu halklar, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Filistin'i Arapların öncelikli davası, Siyonistleri de baş düşman olarak görmeye devam edecek." dedi.

Hamas Sözcüsü ayrıca tüm Arap ülkelerindeki sivil toplum kuruluşlarına ve partilere İsrail'le normalleşme karşıtı seslerini yükseltmeleri çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'in İsrail'le normalleşme anlaşmaları yapması dün Bahreyn ve Fas'ta, bugün de Yemen'de düzenlenen gösterilerle protesto edilmişti.

İsrail, 15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen törenle BAE ve Bahreyn ile ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

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