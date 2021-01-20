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Dünya

Hamas, ABD Başkanı Biden'a, Filistin davasını hedef alan kararların durdurulması çağrısında bulundu

Hamas, 46'ncı ABD Başkanı olarak göreve başlayan Joe Biden'a, Filistin davasını tasfiye girişimleriyle alakalı kararların durdurulması için çağrıda bulundu.

Hacer Başer   | 20.01.2021
Hamas, ABD Başkanı Biden'a, Filistin davasını hedef alan kararların durdurulması çağrısında bulundu

Gazze

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum, yaptığı basın açıklamasında, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Filistin halkına karşı yanlış ve adaletsiz ABD politikalarının tarihsel seyrini" düzeltmesi gerektiğini belirtti.

Biden'dan, başta Kudüs ve mülteciler konuları olmak üzere Filistin davasının tasfiye girişimleriyle alakalı kararları durdurmasının istendiğini aktaran Berhum, Biden yönetimini Filistin halkının iradesine ve demokratik seçeneklerine saygı göstermeye ve bölgede güvenlik ile istikrar ilkeleri oluşturmaya çağırdı.

Berhum, "dünyadaki adaletsizliğin, şiddetin ve aşırılığın ana kaynağı; Filistin halkına yönelik düşmanlıkta İsrail'in doğrudan ortağı olduğunu" düşündükleri Donald Trump'ın gidişinden de esef duymadıklarını ifade etti.

ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı'na (UNRWA) yapılan mali yardımların tamamen durdurulması gibi tartışmalı kararlara imza atan Trump yönetimi, son olarak Yüzyılın Anlaşması adı verilen sözde Orta Doğu barış planı ve Arap ülkelerinin İsrail'le normalleşmelerini kabul ettirme çabasıyla İsrail yanlısı tutum göstermişti.

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