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Dünya

Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı: Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Safevi, İran'a muhtemel bir saldırı durumunda ABD güçlerini Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar tüm bölgede hedef alacaklarını belirtti.

Ahmet Dursun   | 20.09.2019
Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı: Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar ABD güçlerini hedef alırız

Ankara

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Yahya Rahim Safevi, İran'a muhtemel bir saldırı durumunda ABD güçlerini Akdeniz'den Hint Okyanusu'na kadar tüm bölgede hedef alacaklarını belirtti.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, başkent Tahran'da cuma hutbesi öncesi bir konuşma yapan Safevi, ABD'nin İran'a karşı muhtemel bir saldırısı durumunda, direniş cephesi olarak adlandırdığı Tahran'ın vekil güçlerinin, bölgede geniş bir coğrafyada ABD güçlerini hedef alacağını söyledi.

Aynı zamanda İran Devrim Muhafızları Ordusunun üst düzey komutanlarından olan Safevi, "İran'ın müttefikleri ve direniş cephesi, sahip olduğu kapasiteyle ABD'nin müttefiklerinden daha güçlü hale gelmiştir. Amerikalılar (İran'a karşı) herhangi bir komplo düşünürse onlara Akdeniz'den Kızıldeniz'e ve Hint Okyanusu'na kadar (uzanan bölgede) cevap vereceğiz." dedi.

Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise cumartesi günü düzenlenen saldırının ardından bölgede İran ile ABD ve Suudi Arabistan arasındaki tansiyon daha da yükselmişti. Saldırının Yemen'deki Husiler tarafından üstlenmesine rağmen ABD yönetimi, saldırının İran'ın desteğiyle ya da doğrudan İran tarafından düzenlendiğini öne sürüyor.

Tahran yönetimi ise saldırıyla ilgisi olmadığını savunuyor.


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