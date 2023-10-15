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Dünya

Halkalı Güneş tutulması, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde gözlemlendi

Güneş'in etrafında "ateş çemberi" oluşturan halkalı Güneş tutulması Kolombiya'nın turistik bölgesi Tatacoa Çölü'nde görüntülendi.

Sinan Doğan  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Halkalı Güneş tutulması, Kolombiya'nın Tatacoa Çölü'nde gözlemlendi Fotoğraf: Juancho Torres/AA

Bogota

Güneş tutulmasını izlemek için çok sayıda kişinin geldiği Tatacoa Çölü'nde karatmalı gözlükler ve teleskoplar kullanıldı.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi de güneş tutulmasını görüntüledi, tutulmayı izlemek için gelenlerin heyecanına ortak oldu.

Halkalı güneş tutulması başkent Bogota olmak üzere birçok kentte ilgiyle takip edildi.

NASA yakından inceleyeceğini açıklamıştı

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) tutulma sırasında Güneş ışığındaki azalmanın Dünya'nın "iyonosfer" adı verilen atmosfer tabakasını nasıl etkilediğini incelemek için üç sondaj roketi fırlatılacağını bildirmişti.

Bir sonraki halkalı Güneş tutulmasının 2046'da gerçekleşmesi bekleniyor.

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