Dolar
34.71
Euro
36.80
Altın
2,637.66
ETH/USDT
3,890.20
BTC/USDT
101,346.00
BIST 100
9,935.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul’da düzenlenen Michelin Rehberi’nin kutlama yemeğinde konuşuyor.
logo
Dünya

Halep'te terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancı atışlarıyla sivilleri hedef alıyor

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancı atışıyla Halep kent merkezindeki bazı mahallelerde sivilleri ve rejim karşıtı grupları hedef alıyor.

Aynur Şeyma Asan, Eşref Musa, Ahmet Karaahmet, Mehmet Burak Karacaoğlu, Ömer Koparan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Halep'te terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancı atışlarıyla sivilleri hedef alıyor

Halep

Rejim karşıtı silahlı grupların 30 Kasım'da Halep merkezinin büyük bölümünü ele geçirip PKK/YPG'lilerin işgalindeki Şeyh Maksud, Eşrefiye, Bostanpaşa, Hüllük ve Leyramun mahallelerinin kuşatılması üzerine örgüt, kısa bir süre sonra bölgeyi teslim ve tahliye talebinde bulunmuş ve birkaç gün içinde bu tahliye gerçekleşmişti.

Ancak buna karşı, bazı terör örgütü mensupları, mahallelerde gizlenerek ve stratejik noktalara konuşlanarak sivilleri ve rejim karşıtı silahlı grupları hedef almaya devam ediyor.

Keskin nişancı teröristlerin saldırılarında en az 50 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Suriye'deki gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

30 Kasım'da Halep’in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Üstel'i kabul etti
İstanbul Forum 2024'ün tanıtım toplantısı düzenlendi
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında gözaltına alınan 14 şüphelinin işlemleri sürüyor
Şişli'de otopark ücretlerine yüzde 137,5'e varan oranda zam yapıldı

Benzer haberler

Halep'te terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancı atışlarıyla sivilleri hedef alıyor

Halep'te terör örgütü PKK/YPG, keskin nişancı atışlarıyla sivilleri hedef alıyor

Çin'den Suriye'deki vatandaşlarına ülkeyi terk etmeleri uyarısı

Rejim karşıtı gruplar Hama kent merkezini Suriye rejimi güçlerinden aldı

AA, Tel Rıfat'ta Cerrahi Hastanesi'nin altında terör örgütü PKK/YPG'nin kazdığı tünel ağını görüntüledi

AA, Tel Rıfat'ta Cerrahi Hastanesi'nin altında terör örgütü PKK/YPG'nin kazdığı tünel ağını görüntüledi
Esed'in geleceği ne olacak?

Esed'in geleceği ne olacak?
Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet