Halep'te PKK/YPG'nin tahrip ettiği su istasyonu onarılıyor
Suriye'nin Halep ilinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalanarak tahrip edilen su tesisi, yürütülen bakım ve onarım çalışmalarıyla yeniden yaklaşık 3 milyon sivile su sağlayacak şekilde faaliyete geçiriliyor.
Şam
Terör örgütü PKK/YPG, Halep’in kuzey kırsalında yer alan Hafse bölgesindeki su istasyonunu aralık ve ocak aylarında dron ve roketlerle hedef aldı.
Saldırılarda 2 sivil hayatını kaybederken, tesisin ikinci arıtma merkezinde büyük çapta tahribat meydana geldi.
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Su istasyonu, meydana gelen tahribat nedeniyle halihazırda kapasitesinin yalnızca yüzde 40'ı ile çalışıyor ve Halep’te yaşayan 3 milyon sivile sınırlı düzeyde su temin ediliyor.
Saldırıların ardından kullanılamaz hale gelen tesiste, 10 Mart'ta Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Mazlum Abdi Şahin arasında imzalanan anlaşma sonrasında bakım ve onarım çalışmalarına başlandı.
AA ekibi, Hafse'deki su tesisini havadan görüntüledi.
Tesis hakkında bilgi veren mühendis Hasan Hacci, Halep Su İstasyonu'nun üç arıtma merkezinden oluştuğunu, geçmiş dönemde terör örgütü PKK/YPG'nin tesisi intihar dronları ve roketlerle hedef aldığını söyledi.
Saldırılarda 2 tesis çalışanının hayatını kaybettiğini ifade eden Hacci, su arıtma merkezinde ciddi hasar oluştuğunu belirtti.
Hacci, Halep ve Münbiç'e su sağlayan en önemli ana damarlardan biri olan Hafse Su İstasyonu'nun, çatışmalar ve tahribat nedeniyle kapasitesinin ciddi oranda düştüğünü dile getirerek, "Su pompalama oranı yüzde 60'lara kadar geriledi. Yedek parça eksikliği, bakım ekiplerinin ulaşamaması ve güvenlik risklerine rağmen görevimizi sürdürdük." diye konuştu.
10 Mart’ta varılan anlaşmanın ardından bakım ekiplerinin tesise yeniden ulaşabildiğini aktaran Hacci, yedek parçaların temininde kolaylık sağlandığını ve onarım sürecinin hızlandığını vurguladı.
Hacci, halihazırda dernekler ve devlet kurumlarının katkılarıyla tüm tesisin bakım ve onarımının gerçekleştiğini, kısa süre içinde normale dönmesinin ve su pompalama işlemlerinin daha verimli hale gelmesinin beklendiğini kaydetti.
"Önümüzdeki süreçte Halep'e su pompalama oranı artacak"
Halep il merkezindeki arıtma tesisinde görevli mühendis Şeher Ahmed de mevcut durumda kente saatte yaklaşık 13 bin 500 metreküp su sağlandığını belirtti.
Hafse'den Halep’e su iletiminde yaşanan iyileşmeye dikkati çeken Ahmed, "Anlaşma sonrası ana istasyona bağlı tüm projelere ulaşabiliyoruz. Bakım çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki süreçte Halep’e su pompalama oranı daha da artacak." dedi.
Ahmed, yürütülecek bir sonraki bakım çalışmalarıyla Münbiç ilçesine de su temin edileceğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.