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Dünya

Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti

Haiti'de silahlı çetelerin başkent Port-au-Prince'ye bağlı kasabaya düzenlediği saldırıda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi.

Sinan Doğan  | 03.02.2025 - Güncelleme : 03.02.2025
Haiti'de silahlı çetelerin saldırısında 50 kişi hayatını kaybetti

Bogota

Yerel basında çıkan habere göre, silahlı çeteler, Port-au-Prince'ye 10 kilometre mesafedeki Kenscoff kasabasına saldırdı.

Saldırılarda ilk belirlemelere göre 50 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.

Güvenlik güçlerinin yetersiz kalması üzerine kasabaya takviye polis sevk edildi.

Haiti'deki bağımsız bir sivil toplum kuruluşunun açıklamasına göre, saldırılarda 100 ev yakıldı. Çeteler, bölgenin kontrolünü ele geçirmek amacıyla "büyük" bir saldırı gerçekleştirdi.

Bu arada Haiti Polis Sözcüsü Michel-Ange Louis, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı çete üyesi 20 kişiyi öldürdüklerini ve güvenliğin sağlanması için gerekenin yapıldığını bildirdi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi, silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.

Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.

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