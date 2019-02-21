Haiti'de otomatik silahlarla yakalanan ABD'liler ülkelerine döndü

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Haiti'de plakasız araçlarda otomatik silahlarla yakalanan ABD vatandaşlarının Haitili yetkililerle koordinasyon içinde ülkeye döndüğü belirtildi.

Haiti Başbakanı Jean-Henry Ceant'in sözcüsü ise yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, ABD vatandaşlarının ülkeden ayrıldıklarından haberi olmadığını ve adalet bakanından konuyla ilgili derhal açıklama yapmasını beklediğini söyledi.

Hafta sonu başkent Port-au-Prince'de plakasız araçlarda otomatik silahlarla seyahat ederken yakalanan 8 kişi arasında 5 ABD vatandaşının yanı sıra 2'si yabancı uyruklu, biri Haiti vatandaşı 3 kişi bulunuyordu.

Soruşturma altına alınan grubun çarşamba günü mahkemeye çıkarılması planlanıyordu. ABD'ye dönenler arasında yabancı uyruklu 2 kişinin de bulunduğu kaydedildi.

Haiti'de devlet başkanlığına aday olan muhalif siyasetçi ve eski gazeteci Jean Clarens Renois, olayın Haiti hükümetine güveni sarstığını dile getirdi. Renois, "7 adam kolayca ülkeden ayrıldı. Bu, bir ülke için akıl almaz bir durum." ifadesini kullandı.

Karayipler ülkesi Haiti'de yüksek enflasyon ve yolsuzluğa tepki gösteren halk, 7 Şubat'tan bu yana Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifası talebiyle ülke genelinde protesto gösterileri düzenliyor.

ABD yanlısı olmakla suçlanan Devlet Başkanı Moise'ye tepki gösteren eylemciler, gösterilerde ABD bayraklarını ateşe veriyor.

Ülke medyasına yansıyan resmi olmayan bilgilere göre, gösterilerde en az 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.