Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü
Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.
Ankara
Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.
Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.