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Dünya

Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Haiti'nin kuzeyindeki Cap-Haitien şehrinde, akaryakıt taşıyan bir kamyonun infilak etmesi sonucunda, ilk belirlemelere göre civardaki 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti.

Mehmet Alaca   | 14.12.2021
Haiti'de akaryakıt taşıyan kamyonun patlaması sonucu 40'tan fazla kişi öldü

Ankara

Le Nouvelliste gazetesi, onlarca yaralının hastanelere kaldırıldığını duyurdu.

Eski Haiti Başbakanı Claude Joseph, sosyal medya paylaşımında, patlamada yakınlarını kaybeden herkesin acısını paylaştığını ifade etti.

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