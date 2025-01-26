Haiti, Trump'ın düzensiz göçmen ve mültecilere ilişkin politikalarından endişeli
Haiti Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, ABD Başkanı Donald Trump'ın yardım programlarının askıya alınması ve düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ülkeden gönderilmesine yönelik politikalarının Haiti için "yıkıcı" etkileri olabileceğini söyledi.
Roma
Voltaire, ziyaret ettiği Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.
Haiti'deki durumu görüştüğü Papa Franciscus'un ülkesine yardım etmeye istekli olduğunu belirten Voltaire, ülke nüfusunun neredeyse yarısının açlıkla mücadele ettiğini dile getirdi.
ABD'nin konuya ilişkin tutumuna değinen Voltaire, 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlayan Trump'ın Haiti hakkında "olumsuz" düşündüğünü vurguladı. Voltaire, "(Trump'ın) Haiti'yi umursayacağını sanmıyorum." dedi.
Voltaire, Trump'ın yardım programlarının askıya alınması, düzensiz göçmenlerin ve mültecilerin ülkeden gönderilmesi gibi ABD'ye öncelik veren politikalarının Haiti'ye "yıkıcı" etkileri olacağının altını çizdi.
Amerika'daki "geçici koruma programı" kapsamında bu ülkedeki Haitililere ilişkin Voltaire, "Trump, hepsini sınır dışı edeceğini söylüyor." diye konuştu.
Trump, ülkedeki düzensiz göçmen sorununa dikkati çekerek, 2019'daki gibi yine ABD-Meksika sınırına ilişkin Ulusal Acil Durum ilan edip yasa dışı göçleri engelleyeceğini ve bu kişileri sınır dışı edeceğini belirtmişti.
Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.
Trump, ayrıca dış politika hedefleriyle tutarlılığının değerlendirilmesi amacıyla yabancı ülkelere yönelik "dış kalkınma yardımlarının" 90 günlüğüne askıya alındığını bildirmişti.
Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi, silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü
Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.
Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.
Ülkedeki şiddet olayları nedeniyle eski Başbakan Ariel Henry, Nisan 2024'te istifa etmiş, kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'yi başbakan atamıştı.
Konsey, 11 Kasım 2024'te görevden aldığı Conille'in yerine de iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak belirlemişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.