Euro
9.89
Dolar
8.43
BIST 100
1,458.39
Altın
1,790.18
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel’de gündeme ilişkin basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Haiti, cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremin ardından bu sefer de tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi.

Ekip   | 17.08.2021
Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Ankara

Yetkililer, Grace tropik fırtınasının yol açtığı şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgarın, Haiti'nin depremde en ağır hasar gören güneybatısında etkili olduğunu bildirdi.

Yağışlardan başkent Port-au-Prince de etkilendi.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, gazetecilere "istisnai bir durumla karşı karşıya oldukları" açıklamasını yaptı.

Les Cayes Genel Hastenesi Müdürü Gede Peterson, depremde yaralananlar için hastane dışına çadırlar kurmayı planladıklarını, ancak yetkililerin bunun güvenli olmayacağını söylediğini aktardı.

Tropik Grace fırtınasının Haiti'den sonra Jamaika ve Küba'ya doğru ilerlemesi bekleniyor.

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 1419 kişi ölmüş, 6 bin 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edilmişti.

Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Delta varyantı Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
Erzurum'da bazı hastane bölümleri tekrar Kovid-19 servisine dönüştürüldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı 8 bin 600'ü geçti
İran'da salgının başından bu yana en yüksek günlük Kovid-19 vakası kaydedildi
Japonya’da 7 eyalet daha Kovid-19 nedeniyle OHAL kapsamına alındı

Benzer haberler

Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Haiti depremin ardından tropik Grace fırtınasının etkisi altına girdi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1419'a yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 1297'ye yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi

Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölenlerin sayısı 724'e yükseldi
Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin eşi faillerin bulunması için BM'den yardım istedi

Haiti'de suikasta uğrayan Devlet Başkanı Moise'nin eşi faillerin bulunması için BM'den yardım istedi