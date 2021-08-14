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Dünya

Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem

Haiti açıklarında, yerin 10 kilometre derinliğinde 7,2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Büşra Selvi Öğütcen   | 14.08.2021
Haiti açıklarında 7,2 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurdu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara döküldü.

Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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