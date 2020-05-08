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Dünya, Libya

Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırıda iftar sofrasındaki aynı aileden 4 kişi öldü

Libya'da Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Enes Canlı   | 08.05.2020
Hafter'in Trablus'a düzenlediği saldırıda iftar sofrasındaki aynı aileden 4 kişi öldü

Ankara

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırıda, iftar sofrasındaki bir aileden 4 kişinin can verdiğini belirtti. 

Haşimi, yaşamını yitiren Libyalı sivillerin isimlerinin Muhammed et-Tavati, Abdulmunim et-Tavati, Eşref et-Tavati ve Leyla et-Tavati olduğunu açıkladı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'e bağlı milislerin, mayıs ayının ilk haftasında başkentin sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı. Trablus'a düzenlenen saldırılarda, sadece 5-7 Mayıs tarihlerinde 14 sivil yaşamını yitirmişti.

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