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Dünya

Hafter milislerinin Trablus'ta bir hastane ve çevresine saldırısında 8 kişi yaralandı

Libya'nın doğusundaki Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta özel bir hastane ve çevresine roketli saldırı düzenlemesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Zeynep Hilal Karyağdı   | 17.04.2020
Hafter milislerinin Trablus'ta bir hastane ve çevresine saldırısında 8 kişi yaralandı

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin başkent Trablus'ta özel bir hastane ve çevresine roketli saldırı düzenlemesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığına bağlı İlk Yardım ve Acil Durum Birimi Sözcüsü Usame Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin Trablus'un güney kesiminde Tarik eş-Şevk bölgesindeki özel bir hastaneye roketli saldırı düzenlediğini belirtti.

Ali, hastanenin hedef alınmasından sonra tüm hastaların tahliye edildiğini, hastanede can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını ifade etti.

Sözcü, ancak hastane çevresindeki Tarik eş-Şevk ile El-Hudbe el-Bedri bölgelerine düzenlenen saldırılarda 8 kişinin yaralandığını aktardı.

Hafter milislerinin bu sabah Trablus'un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenledikleri roketli saldırıda Trablus Üniversitesi Hastanesi'nde görevli doktor hayatını kaybetmişti.

Libya hükümet güçlerinin 13 Nisan Pazartesi günü, Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine saldırılarını yoğunlaştırdı.

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