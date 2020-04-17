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Dünya, Libya

Hafter milislerinin Trablus’a roketli saldırısı bir doktoru hayattan kopardı

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’un güneyine fırlattıkları roket, beyin cerrahı bir doktorun ölümüne neden oldu.

Aydoğan Kalabalık   | 17.04.2020
Hafter milislerinin Trablus’a roketli saldırısı bir doktoru hayattan kopardı

İstanbul

Birleşmiş Milletler nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Basın Merkezi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri tarafından Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine roketli saldırı düzenlendi.

Açıklamada beyin cerrahı doktor Abdulmunim Bugaffe’nin, çalıştığı Trablus Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek üzere evinden çıktığı esnada, evin yakınına düşen roket nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçen pazartesi günü UMH askeri birliklerinin Trablus’un batısından Tunus sınırına kadar 3 bin kilometrekarelik alanda kontrolü sağlamasının ardından Hafter milisleri, başkentin güneyine roket saldırılarını yoğunlaştırdı.

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