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Dünya

Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldü

Libya'da darbeci Halife Hafter milisleri tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Aydoğan Kalabalık   | 18.03.2020
Hafter milislerinin Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk öldü

Trablus

Libya’nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin başkent Trablus’a düzenlediği roketli saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen roket nedeniyle aynı aileden 3 çocuk hayatını kaybetti.

Acil Durum ve Ambulans Müdürlüğü, çocukların cesetlerinin evden ambulanslarla alındığını duyurdu.

Yaklaşık 1 saat önce Trablus’un Bab bin Gaşir bölgesine düşen bir roketin Nesrin bin Hamid isimli bir kadının kullandığı otomobile isabet etmesi sonucunda, Hamid hayatını kaybetmiş, araçtaki kızı ve yeğeni yaralanmıştı.

Başkent Trablus'un güneyinde sabahtan bu yana UMH birlikleri ile Hafter milisleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Akşam saatlerinde Trablus’un güneyindeki Ayn Zara bölgesine düşen havan topu mermileri de 3 kişinin yaralanmasına yol açmıştı.

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