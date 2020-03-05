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Dünya, Libya

Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı

Libya'nın başkenti Trablus'un dışa açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı, Halife Hafter milislerinin saldırılarının ardından boşaltıldı.

Aydoğan Kalabalık   | 05.03.2020
Hafter milislerinin saldırılarının ardından Trablus'taki Mitiga Havalimanı boşaltıldı

Trablus

Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar tamamen durduruldu. 

Havalimanının boşaltılarak personelin evlerine gönderildiği ve uçuşların başkent Trablus'un 200 kilometre doğusundaki Misrata Havalimanı'na kaydırıldığı belirtildi.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, Mitiga Havalimanı'nı şubat başından bu yana defalarca hedef aldı.

Havalimanına son olarak salı günü düzenlenen roketli saldırıda, alanda boş durumda bulunan Libya hava yolu şirketleri Burak Air ve Afriqiyah Airways'e ait 2 yolcu uçağı isabet alarak kullanılmaz hale gelmişti. Saldırılar nedeniyle durdurulan uçuşların, akşam saatlerinde tekrar başladığı açıklanmıştı.

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