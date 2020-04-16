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Dünya

Hafter milislerinin attığı füze bir eve isabet etti: 1 çocuk öldü

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin attığı Grad füzelerinin başkent Trablus'ta bir eve isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti.

Gülşen Topçu   | 16.04.2020
Hafter milislerinin attığı füze bir eve isabet etti: 1 çocuk öldü

Trablus

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin attığı Grad füzelerinin başkent Trablus'ta bir eve isabet etmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümetince (UMH) yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hafter milisleri, Trablus'taki Es-Sur Yolu üzerindeki evleri Grad füzesiyle hedef aldı.

Cemal er-Rabii isimli bir kişinin evine düşen füze sonucu 5 yaşındaki bir çocuğun öldüğü, 2, 7 ve 9 yaşlarındaki kardeşlerinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 21 Mart'ta ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes ilanına rağmen, Hafter milisleri başkente yönelik saldırılarını sürdürmüş ve ateşkesi defalarca ihlal etmişti.

Buna karşılık UMH yönetimi 26 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonu başlatarak saldırılara karşılık vermişti.

UMH güçleri 14 Nisan'da, batı bölgelerindeki operasyonlarda 3 bin kilometrekarelik alanı Hafter milislerinden temizlemişti.

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