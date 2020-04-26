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Dünya, Libya

Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürüyor

Libya'nın başkenti Trablus'un güneyindeki sivil halkın yaşadığı bölgelerin, darbeci asker Halife Hafter'e bağlı silahlı milisler tarafından bombalanmaya devam edildiği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 26.04.2020
Hafter milisleri Trablus'un güneyindeki sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürüyor

Trablus

Ulusal Mutabakat Hükümetine (UMH) bağlı güçlerin yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu'nun basın merkezinden sosyal medyada yapılan açıklamada, Hafter milislerinin, Trablus'un güneyinde insan yoğunluğu olan sivil mahalleleri aralıksız bombalamayı sürdürdüğü kaydedildi. 

Başkentin güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlenen saldırı sonucu Nijer'den 4 yabancı işçinin yaralandığı, bunlardan ikisinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yoğunlaşmak amacıyla ilan edilen ateşkesi 21 Mart'ta kabul ettiğini bildiren Hafter tarafı, askeri operasyonalarına devam etti.

Bunun üzerine ülkenin meşru yönetimi UMH'nin askeri birlikleri, 25 Mart'tan itibaren "sivillerin hayatını korumak için" savunma pozisyonundan saldırı pozisyonuna geçtiklerini ve "Barış Fırtınası Operasyonu"nu başlattıklarını açıklamıştı.


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