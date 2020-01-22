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Dünya, Libya

Hafter milisleri Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu bildirdi.

Enes Canlı   | 22.01.2020
Hafter milisleri Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı vurdu

Trablus

Libya'daki UMH güçleri, Hafter milislerinin Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı’nı grad füzeleriyle vurduğunu bildirdi.

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